Dopo il bypass coronarico, è stato dimesso dal policlinico il presidente della Regione Molise Roberti

È stato dimesso oggi, dall'ospedale di Chieti, il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, che al policlinico era stato sottoposto in urgenza a un intervento di bypass coronarico. A renderlo noto è Umberto Benedetto, direttore della clinica di Cardiochirurgia che ha eseguito l'operazione con la sua equipe e monitorato il decorso post operatorio, regolare e senza complicanze.

"Il governatore dovrà osservare ancora un breve periodo di recupero nel proprio domicilio - sottolinea Benedetto - prima di tornare ai suoi impegni istituzionali. Ha affidato a me parole di ringraziamento per l'equipe di Chieti e la Cardiologia di Pescara, guidata da Leonardo Paloscia, con la quale ci siamo coordinati dal momento della diagnosi per garantire al presidente cure e assistenza nel minor tempo possibile".

A fine novembre, Roberti, mentre si trovava a Pescara in visita al figlio, studente universitario, si era sentito male ed era stato portato all'ospedale Santo Spirito. Da qui, l'invio al Santissima Annunziata di Chieti, dove era stato poi operato.

Una settimana fa, lo stesso presidente aveva rassicurato tutti sulle sue condizioni, pubblicando un post su Facebook in cui raccontava la sua esperienza, non mancando di ringraziare tutta la Cardiochirurgia del policlinico.