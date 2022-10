Micro dicariche abusive lungo l'Alento, raccolta una tonnellata di rifiuti indifferenziati a Roccamontepiano

Una tonnellata di rifiuti indifferenziati è stata raccolta oggi a Roccamontepiano lungo il fiume Alento in località Coste, nelle scarpate della provinciale 8 e sulla strada statale 539 che lambisce il parco nazionale della Maiella. Oltre trenta volontari si sono mobilitati per garantire salute e tutela dell'ambiente nel piccolo paese pedemontano in occasione di "Puliamo il mondo, puliamo Roccamontepiano": giornata di impegno civico voluta dall'amministrazione comunale per pulire il paese dalle discariche abusive.

Lo scenario delle micro discariche abusive è sempre lo stesso: posti incantevoli del nostro verde Abruzzo deturpati e messi a rischio da inquinanti di vario tipo. Nonostante i divieti, le leggi e i servizi erogati dalle società che gestiscono raccolta e smaltimento rifiuti, l'abbandono dei rifiuti è una cattiva pratica che mette a rischio la salute delle persone.

"Su questo fronte - ha dichiarato il primo cittadino Dario Marinelli - il Comune di Roccamontepiano con tutta l'amministrazione ha chiamato a raccolta i cittadini in occasione della più generale campagna nazionale promossa da Legambiente. Tanti quelli che hanno raccolto l'appello e hanno voluto dare il proprio contributo a migliorare il paese ed il suo territorio dopo due anni di fermo, a causa della pandemia. Tra i volontari anche i ragazzi minori del Centro di accoglienza del paese, gestito dall'Arci regionale, che sta dando un contributo decisivo a tutte le iniziative di pubblica utilità. È stata una giornata bella - ha aggiunto - che ha reso il nostro paese pulito, accogliente e soprattutto dove è stato possibile garantire maggiore salute per le persone e l'ambiente. L'abbandono dei rifiuti è una pratica criminale che mette a rischio la salute delle persone, inquinando terra ed acque. Grazie di cuore a chi ha raccolto il nostro invito ed ha dato una mano a rendere Roccamontepiano un paese vivibile per noi e i nostri figli".