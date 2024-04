Stefano Di Battista, Pino Ammendola e Remo Rapino vincitori degli Awards del teatro Sirena

Stefano Di Battista, Pino Ammendola e Remo Rapino sono i vincitori degli Awards della scorsa stagione teatrale votati direttamente dal pubblico abbonato all’auditorium Sirena, con la direzione artistica di Davide Cavuti e il sostengo dell’amministrazione comunale e dell’assessorato alla cultura.

Il Premio Sirena per il miglior spettacolo è stato assegnato allo spettacolo “L’ultima notte di Bonfiglio Liborio” di Remo Rapino; lo spettacolo, tratto dal romanzo “Vita morte e miracoli di Bonfiglio Liborio, vincitore del Premio Campiello 2020 e del Premio Flaiano 2021, ha ottenuto il maggior numero di preferenze da parte del pubblico superandolo spettacolo “Il cacciatore di nazisti” interpretato dall’attore Remo Girone. Per lo stesso spettacolo tratto dal romanzo di Rapino, il riconoscimento al miglior interprete è andato all’attore napoletano Pino Ammendola vincitore del «Premio Guido Celano», che nelle passate edizioni era stato vinto dagli attori Luca Argentero, Marco Bocci e Lina Sastri.

Il «Premio Ettore Montanaro» per il miglior compositore (nelle passate edizioni assegnato a Fabrizio Bosso, Javier Girotto e Paolo Di Sabatino) è stato attribuito al sassofonista Stefano Di Battista, compositore e jazzista apprezzato in tutto il mondo, che si era esibito al Sirena con un concerto interamente dedicato al maestro Ennio Morricone.



Gli “Awards” del “Teatro Sirena”

Nascono da un’idea del maestro Davide Cavuti, con l’intento di omaggiare due grandi artisti abruzzesi quali l’attore Guido Celano (1904-1988) e il compositore Ettore Montanaro (1888-1962), entrambi nati a Francavilla al mare: i due personaggi collaborarono con grandi nomi del mondo dello spettacolo e della cultura della loro epoca. Guido Celano ha lavorato con famosi registi del suo tempo tra i quali Mario Camerini, Alessandro Blasetti, Roberto Rossellini e, negli ultimi anni della sua carriera, anche con Luciano Odorisio e Carlo Verdone; il compositore Ettore Montanaro è autore di musica sinfonica e di musica da camera, oltre ad aver musicato alcune liriche di Gabriele D’Annunzio ed è autore di colonne sonore per film con alcuni dei più celebri attori di tutti i tempi come Gino Cervi, Amedeo Nazzari, Silvana Pampanini, Alberto Sordi, Paolo Stoppa.

La nuova stagione teatrale all'auditorium Sirena

Partirà il prossimo venerdì 26 aprile con lo spettacolo scritto diretto e interpretato da Francesco Paolantoni intitolato “Otello o …Io” con Stefano Sarcinelli e con Arduino Speranza, Antonio D’Ausilio, Manuela Zero, Felicia Del Prete. Seguirà lo spettacolo “Napulitanata” di e con Peppe Servillo (5 maggio ore 21), omaggio alla cultura e alla canzone classica napoletana con brani di grandi autori del passato quali Viviani, Mario, Carosone. Il 17 maggio (ore 21) è previsto l’appuntamento con un altro volto molto amato dalpubblico,l’attore Emilio Solfrizzi, che porterà in scena lo spettacolo “Il cotto e il crudo” con la partecipazione di Antonio Stornaiolo. L’ultimo appuntamento in programma al Sirenasarà con la grande musica jazz e la partecipazione di Paolo Fresu.