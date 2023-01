Il garante dei detenuti Cifaldi sulla detenzione del boss Messina Denaro in Abruzzo: "Avviate tutte le dovute procedure, anche sanitarie" [VIDEO]

Gianmarco Cifaldi, garante regionale dei detenuti, commenta l'arrivo nel carcere Costarelle di L'Aquila, lunedì 16 gennaio, del boss della mafia, Matteo Messina Denaro, che è stato arrestato dopo una detenzione durata 30 anni.

«È stato designato il carcere dell'Aquila nel 41 bis che ha tutte le condizioni per la gestione di un detenuto particolare, un detenuto come tutti gli altri, che ha una grave patologia, un tumore al colon, per il quale già questa mattina c'è stato un consulto medico. Abbiamo fatto una riunione con le persone responsabili per seguire la situazione clinica del detenuto e si sta provvedendo già ai bisogni del caso. Il carcere dell'Aquila un carcere particolarmente efficiente ed è uno dei pochi casi dove c'è anche la sezione femminile. Subito sono state attivate tutte le necessarie attenzioni per seguire il detenuto il carcere. L'Aquila ha annessa un'area infermieristica, perché per i nuovi provvedimenti ogni istituto deve attivare delle procedure atte a garantire il diritto come normato dalla costituzione dell'articolo 27: per ogni detenuto che entra per la prima volta in un circuito detentivo si attiva la cosiddetta alta sorveglianza per paura che ci possano essere delle crisi della cosiddetta sindrome di Gardner, cioè quella sindrome crepuscolare che può portare a tentativi di suicidi. Viene attivata una procedura interna che ad opera di un servizio specializzato quello del Gom gruppo operativo mobile che serve proprio a gestire le persone in questa condizione».

Intanto, all'interno del penitenziario di massima sicurezza dell'Aquila, il boss mafioso Matteo Messina Denaro, come riporta l'agenzia Ansa, ha già fatto la sua prima ora d'aria; si è organizzato la cella ed è molto attivo, mostrandosi sempre sorridente con il personale che incrocia nel carcere, secondo quanto trapela da indiscrezioni che aggiungono: "Il suo sarebbe un comportamento anomalo rispetto a come si comportano di solito i detenuti al 41 bis". A quanto si apprende da fonti informate, le sedute di chemioterapia potrebbero essere disposte in massima sicurezza in una struttura all'esterno del carcere.