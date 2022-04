Undici detenuti del carcere di Chieti protagonisti del film "La parola agli imputati"

Undici detenuti del carcere di Chieti sono protagonisti del film “La parola agli imputati”, la cui proiezione si terrà sabato 23 aprile, alle 16 al Mediamuseum di Pescara.

I detenuti protagonisti del film saranno accompagnati con presidio di sicurezza per assistere alla proiezione e confrontarsi con i 100 invitati in un dopo-spettacolo di dibattito durante il quale racconteranno l’esperienza di partecipazione al corso di teatro in carcere durante il difficile periodo dell’espiazione della pena.

Il progetto teatrale sostenuto dalla Regione Abruzzo per dare un nuovo ruolo ai detenuti e li porta a confrontarsi con la società, per riflettere sul loro vissuto e rinascere liberi dal giudizio, si chiama ‘Fenice Felice’ ed è stato realizzato in collaborazione con la casa circondariale di Chieti e, in particolare, con l’area tratta mentale.

Il film, che è un libero adattamento de "La parola ai giurati" di Reginal Rose portato al cinema nel 1957 con la regia di Sidney Lurnet.

“Tra gli obiettivi fondamentali – si legge in una nota di Aps Didattica teatrale, capofila del progetto - quello di stimolare la capacità di riflessione critica delle persone detenute coinvolte e la disponibilità alla rivalutazione delle proprie esperienze, per approfondire quotidianamente il senso della rieducazione come finalità costituzionale della pena. Il film li vede interpretare la parte dei giurati, in uno straordinario scambio di ruolo in cui sono chiamati a giudicare la condotta del reo dal punto di vista della società, riflettendo sull’importanza del proprio percorso educativo e riabilitativo, l’unica strada in grado di condurli al riscatto morale”. Lo spettacolo, strutturato inizialmente in forma teatrale, è stato rielaborato in versione filmica con apposita regia cinematografica, al fine di consentire la visione in più repliche di una pièce davvero unica.