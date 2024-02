Dedicati agli orsi Amarena e Juan Carrito i nuovi treni turistici della Tua alla scoperta delle bellezze d'Abruzzo [FOTO]

L'Abruzzo turistico correrà sui binari che attraversano le bellezze naturalistiche della nostra regione. Sono stati presentanti questa mattina, nella stazione di via Bergamo a Lanciano, i treni Tua destinati al turismo ferroviario. Si tratta di tre convogli del tipo ALn776, cioè treni di cui Tua è già proprietaria e soggetto responsabile della manutenzione.

I treni sono intitolati ad Amarena e Juan Carrito, che erano gli orsi più iconici e conosciuti d’Abruzzo. La livrea è ispirata ai colori del Treno della Valle, lo storico trenino colorato attivo sulla rete storica da Lanciano a Castel di Sangro, e sui convogli 'vecchio stile', che potranno ospitare 210 passeggeri, fanno bella mostra le immagini delle bellezze paesaggistiche regionali. Poltrone in pelle rossa, moquette, tendine, nuove plafoniere con illuminazione indiretta, impianto di condizionamento dell’aria, diffusione sonora: gli arredamenti vintage ne fanno un vero e proprio salotto per accompagnare i turisti negli angoli più suggestivi osservando le bellezze del territorio dal finestrino.

All’inaugurazione oggi, 14 febbraio, hanno preso parte il vicepresidente della Tua Antonio Prospero, il direttore della divisione ferroviaria Enrico Dolfi, il governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio. “Un investimento che il nostro consiglio di amministrazione ha subito raccolto – ha spiegato il vicepresidente Antonio Prospero nel portare il saluto anche del presidente Gabriele De Angelis – perché ribadisce il principio secondo il quale la Tua è un’azienda al servizio della collettività sotto tutti i punti di vista, in termini di mobilità, ma anche di valorizzazione territoriale”.

“In un periodo nel quale c’è una richiesta molto significativa in termini di turismo ferroviario – ha spiegato Enrico Dolfi - soprattutto in una regione come l’Abruzzo che offre una eterogeneità di paesaggi a poca distanza l’uno dall’altro, il treno rappresenta quel vettore ideale per i turisti. Ci stiamo muovendo con decisione anche sul versante turistico e i test del 2023 hanno fornito riscontri molto incoraggianti. Un itinerario che è stato molto apprezzato, effettuato da Tua lo scorso mese di luglio – ha proseguito il direttore della divisione ferroviaria - è stato quello che ha collegato la costa dei trabocchi al cuore dell’Abruzzo, dalla costa al Parco naturale regionale Sirente Velino. Ma anche altre iniziative, col treno, per valorizzare le tradizioni culturali ed anche enogastronomiche abruzzesi. Abbiamo registrato centinaia di richieste per questi tour ferroviari che auspichiamo di poter realizzare con il potenziamento dei nuovi veicoli e servizi”.

I tre convogli sono stati acquistati da Busitalia, ex Ferrovie centrali umbre, alla cifra di 195mila euro, altri 150mila euro sono stati investiti per il revamping. La Tua ha messo in atto gli adempimenti necessari in termini amministrativi e di sicurezza che, una volta conclusi, consentiranno ai treni di iniziare a svolgere i servizi turistici, a partire da maggio. Ci sono già numerosi tour operator interessati al loro noleggio, che costerà 14 euro al chilometro. I treni sono omologati per viaggiare in tutta Italia.

“Saranno un passepartout per far conoscere l'Abruzzo – ha detto il governatore Marsilio – poter arrivare in treno nelle piccole stazioni è un modo nuovo di portare un pubblico diverso nella nostra regione. Il turismo ferroviario è un settore in espansione, come ci dimostrano i numeri della Transiberiana d'Italia. Quando riattiveremo l'intera linea da Archi a Castel di Sangro, collegheremo i due circuiti in un anello turistico senza pari”.