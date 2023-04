L'abruzzese Deborah Rossi primo comandante donna di lungo raggio per Ita Airways

La compagnia aerea Ita Airways ha il suo primo comandante donna di lungo raggio: si tratta di Deborah Rossi, 38 anni, originaria di Castel di Sangro (L'Aquila). Qualche giorno fa ha concluso il suo primo volo da comandante su un Airbus A350 da Roma a Buenos Aires.

Come spiega la compagnia, Rossi è diventata comandante grazie ai “corsi comando”, pianificati già da dicembre 2021. "Entrata in Ita Airways fin dalla nascita della compagnia, Deborah Rossi ha avuto l’onore, il 16 agosto 2021, di essere il pilota ai comandi del primo volo “demo” di Ita Airways, ovvero il volo obbligatorio per ogni compagnia aerea per il conseguimento del certificato operatore aereo".

Ora porterà in volo verso tutte le destinazioni intercontinentali di Ita Airways i passeggeri operando con l’Airbus A350 e l’Airbus A330.

A lei le congratulazioni del sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso: "Con grande soddisfazione e orgoglio rivolgo a nome della nostra comunità le congratulazione alla nostra concittadina Deborah Rossi per il primato da prima comandante donna di Ita Airways. Le congratulazioni anche ai genitori Bruna e Giulio".