“Crepe ed erbacce sulle Torri Montanare”: allarme dell'Archeoclub per il monumento-simbolo di Lanciano

“È il momento di intervenire, non si può più aspettare per salvaguardare un monumento simbolo della città”. Lo sostiene Umberto Nasuti, presidente di Archeoclub Lanciano, organizzazione no-profit in difesa dei beni artistico-culturali, in merito alle pessime condizioni in cui versano le Torri Montanare di Lanciano. Tema tornato d'attualità negli ultimi giorni.

Le Torri Montanare sorsero come fortificazioni del lato sud-occidentale del quartiere di Civitanova e quindi sono in parte riferibili al periodo di formazione del quartiere, sorto fra il XII e il XIII secolo. Le mura risalgono ad epoche diverse, come denotano i vari materiali utilizzati per la costruzione, mattoni, pietre squadrate, un misto di pietrame e laterizio.

Già in passato, nel 2012, la stessa associazione aveva segnalato problemi a una parte del parapetto per via di un arbusto che vi cresceva in mezzo. Ed in effetti un pezzo di muro crollò. Nell'ultimo periodo sono divenute più evidenti altre crepe.

“La parte più critica è quella dietro la palestra dei Funai, che ritengo sia rimasta priva di sostegni – dice Nasuti – le crepe si stanno allargando e il muro sta implodendo verso l'interno. Non è l'unico punto, però: alla discesa verso Sant'Egidio, il parapetto è sceso di almeno mezzo metro”.

Nel corso della loro vita, le Torri hanno subito diversi interventi. Come ricostruisce il 'Catalogo generale dei beni culturali', nel 1830 furono eseguite opere di rinforzo delle mura per cedimenti delle fondazioni ed entro la seconda metà del XIX secolo venne abbattuta la porta, detta di Santa Maria la Nuova, inserita sul lato delle mura propsicente l'attuale largo dell'Appello.

Tra il 1951-1953 il complesso fu oggetto di opere di riparazione per danni bellici ad opera del Genio civile di Chieti. Nel 1972 ci fu un intervento di restauro ad opera della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio d'Abruzzo, con il finanziamento della Cassa per il Mezzoggiorno, consistenti nella sistemazione del cortile interno, il consolidamento e il riassetto delle cortine, la liberazione dagli interramenti e dalle superfetazioni.

Utilizzate in passato come carceri, l’ultimo intervento le ha trasformate in quello che oggi è il Parco della musica e delle arti, che con la contigua chiesa di Santa Giovina formano un unico nucleo architettonico. Il complesso è di proprietà della Provincia e affidato al Comune di Lanciano.

“L'ultimo intervento strutturale ritengo risalga agli anni '70, poi più nulla a parte qualche piccola manutenzione – sottolinea Umberto Nasuti – È il caso adesso, quantomeno, di fare un sopralluogo per capire com'è la situazione all'interno, ma si potrebbe fare anche un piccolo intervento per ripristinare un contrafforte ed evitare danni più gravi a un simbolo di Lanciano”.