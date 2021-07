Coronavirus, il virologo Fazii sulla vaccinazione: "Obbligatoria per tutti" [VIDEO]

“Vaccino obbligatorio per tutti è l’unica arma contro il Covid-19”. A dirlo è Paolo Fazii, direttore della Uoc di Virologia e Microbiologia della Asl di Pescara, come riporta l'agenzia Dire.

Secondo l'esperto non c'è un'altra strada per evitare di tornare a vedere ricoveri, e magari anche decessi, il prossimo autunno.

A una domanda sull'aumento dei casi che si sta registrando e se ci sia da preoccuparsi in vista dell'autunno risponde così: “Sì, perché il numero di soggetti asintomatici ovviamente d'estate percentualmente è quello più elevato. Noi non riusciamo a individuarli prontamente. Aumenteranno sempre di più per poi arrivare nell'autunno inoltrato quando purtroppo il nostro sistema immunitario innato lavora meno bene, per cui molti asintomatici diventeranno sintomatici, alcuni anche gravi. Certamente quest'anno abbiamo il vaccino, ma ci dobbiamo vaccinare. Bisogna prendere dei provvedimenti anche a livello governativo, parlo da medico non posso fare politica sanitaria. Mi auguro che passi la linea della vaccinazione obbligatoria così come ce ne sono tanti di obbligatori. È l'unica arma che abbiamo nei confronti di questo virus a parte il distanziamento sociale e tutto quello che sappiamo bene”.

Nell'esprimere comprensione per chi, dopo un periodo così difficile, ha voglia di svagarsi, e in particolare i giovani, aggiunge: “Siamo però poi noi sanitari che andiamo poi a contare i casi e purtroppo anche quelli che verranno e vengono ospedalizzati e in alcuni casi anche i decessi”.

Infine le parole sui controlli e il Green Pass “in questo momento – spiega Fazii - possiamo solamente aumentarli in maniera importante. Fare un tracciamento importante. È l'unico modo per scovare i cosiddetti portatori sani, cioè gli asintomatici”.