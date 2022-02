Covid, la Uilpa: "Centinaia di contagi nelle carceri abruzzesi, 45 soltanto a Lanciano"

Centinaia di contagi da Covid nelle carceri abruzzesi con il super carcere di Lanciano tra i più colpiti: ben 45 i detenuti con il coronavirus. Una situazione drammatica quella denunciata all'Adnkronos da Ruggero Di Giovanni, segretario generale regionale UilPa, analizzando i dati Covid del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e quelli in possesso del sindacato

"Ad Avezzano sono 35 su 57 i positivi, mentre 16 su 37 sarebbero i poliziotti infetti, ma sono solo 18 quelli in servizio. Il personale - prosegue il sindacalista - costretto quindi a turni massacranti. E c'è chi è stato minacciato e per poco non veniva aggredito da qualche detenuto imbestialito dalla situazione venutasi a creare. Nel carcere di massima sicurezza di Lanciano (Ch) ci sono 45 detenuti con coronavirus; a Pescara sono 46.

Il dato è mutevole, come precisa Di Giovanni "perché, ad esempio, a Lanciano, stanno facendo altri tamponi e potrebbero quindi aumentare. Lo stesso vale per gli altri istituti. Nel penitenziario di Teramo si è arrivati, ieri sera, a 102 positivi tra i detenuti e 12 tra gli agenti".

UilPa rimarca anche lo stato di abbandono delle carceri in Abruzzo con "turni che arrivano 'normalmente' a 12 ore e in questo periodo, con la carenza rafforzata dal Covid, gli agenti restano al lavoro anche 15 ore al giorno".