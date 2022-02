Covid, dati Agenas: "In Abruzzo aumenta il tasso di occupazione delle terapie intensive"

La percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti affetti da Covid-19 nelle ultime ore è aumentata lievemente in Abruzzo con il 14%, due punti percentuali in più rispetto alla media in Italia che è del 12%. Dopo una iniziale diminuzione, dunque, il dato torna a salire nella nostra regione dove invece l'occupazione dei reparti di area medica resta stabile al 36%.

Queste le percentuali di occupazione delle terapie intensive in Italia: Abruzzo (14%), provincia autonoma di Bolzano (8%), Puglia (13%), Sardegna (15%), Sicilia(14%), Toscana (15%) e Umbria (9%), il tasso è diminuito in Emilia Romagna (13%), Liguria (11%), Marche (16%), Molise (13%) e Piemonte (12%) e resta stabile in Basilicata (6%), Calabria (15%), Campania (9%), Friuli Venezia Giulia (19%), Lazio (19%), Lombardia (9%), provincia autonoma di Trento (16%), Valle d'Aosta (12%) e Veneto (8%).

Per quanto riguarda l'occupazione dei reparti di area medica da parte di pazienti affetti da Covid-19, Agenas sottolinea che in 24 ore la media è scesa al 24%. Il dato del 36% in Abruzzo, purchè stabile, resta il peggiore della naazione.

I dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) sono aggiornati a ieri, lunedì 14 febbraio.