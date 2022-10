Covid, contagi in rialzo: Chieti tra le province dove l'incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti

Continua l’ascesa dei casi Covid-19 nella provincia di Chieti dove un rilevante aumento dei contagi è stato registrato nelle ultime settimane.

Secondo i dati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, Chieti è tra le 35 province dove l 'incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti: qui è pari a 582. Le altre province dove si è assistito a un rialzo dei contagi sono state Biella (857), Vicenza (809), Trento (786), Bolzano (786), Udine (759), Belluno (751), Verbano-Cusio-Ossola (736), Sondrio (704), Padova (696), Treviso (631), Pescara (630), Verona (625), Como (625), Trieste (619), Venezia (618), Novara (615), Perugia (610), Rovigo (594), Cuneo (591), Torino (576), Forlì-Cesena (571), Terni (558), Fermo (555), Macerata (546), Pordenone (544), Lecco (544), Asti (539), Ascoli Piceno (537), Teramo (527), Ravenna (516), Vercelli (514), Rimini (508), Rieti (501) e L'Aquila (501).

L’Abruzzo, secondo l’ultima elaborazione Gimbe del 5 ottobre, con 2.520 casi positivi per 100mila abitanti, è la regione con l’incidenza più alta attualmente. Ma occorre precisare che ricoveri e decessi sono in calo: secondo l’ultimo bollettino regionale, ieri in Abruzzo non c’era nessun ricoverato in terapia intensiva con il Covid-19.

In generale, leggendo i dati Gimbe, nella settimana 28 settembre-4 ottobre 2022, rispetto alla precedente, in Italia si è assistito a un rilevante aumento di nuovi casi (244.353 vs 160.829, pari a +51,9%) e a una diminuzione dei decessi (281 vs 307, pari a -8,5%, di cui 6 riferiti a periodi precedenti).

“Per la terza settimana consecutiva- dichiara il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta- si registra un incremento dei nuovi casi che segnano un ulteriore balzo (+51,9%): da poco meno di 161mila arrivano a superare quota 244mila, con una media mobile a 7 giorni di quasi 35mila casi al giorno”.

"Sul fronte degli ospedali- afferma il direttore operativo della Fondazione Gimbe, Marco Mosti- dopo oltre due mesi di calo si registra un'inversione di tendenza nelle terapie intensive (+21,1%) e un netto balzo (+31,8%) dei ricoveri in area medica'. In termini assoluti, i posti letto Covid in area critica, dopo aver raggiunto il minimo di 125 il 25 settembre, sono risaliti a quota a 155 il 4 ottobre; in area medica, dopo aver raggiunto il minimo di 3.293 il 24 settembre, sono arrivati a quota 4.814 il 4 ottobre. Al 4 ottobre il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti Covid è del 7,6% in area medica (dal 3,8% della Sardegna al 23,2% della provincia autonoma di Bolzano) e dell'1,7% in area critica (dallo 0% di Basilicata, Molise e Valle d'Aosta al 4,6% del Friuli Venezia-Giulia). Continuano a diminuire i decessi: 281 negli ultimi 7 giorni (di cui 6 riferiti a periodi precedenti), con una media di 40 al giorno rispetto ai 44 della settimana precedente. Nella settimana 28 settembre-4 ottobre calano i nuovi vaccinati: 1.167 rispetto ai 1.310 della settimana precedente (-10,9%)".

Secondo l'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità, nel periodo 24 agosto 2021-28 settembre 2022 in Italia sono state registrate oltre 1,09 milioni di reinfezioni, pari al 6,2% del totale dei casi.