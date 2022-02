Covid, in Abruzzo le terapie intensive scendono all'8%

In Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva dei pazienti Covid negli ultimi giorni è sceso all'8%, mentre in area medica è al 14%.

Come riporta l'Ansa, continua a ridursi anche l'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che è ora a 805.

Il totale dei nuovi casi emersi nell'ultima settimana, alla vigilia del ritorno in zona gialla, è in calo: con 10.311 contagi la variazione, rispetto alla precedente settimana, è pari al -10,34%. L'unica zona a mostrare numeri in lieve aumento a livello territoriale è la provincia di Teramo.