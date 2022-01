Covid-19, il presidente del consiglio regionale Sospiri: "Gli abruzzesi sono stremati dalla pandemia"

Due anni segnati dalla pandemia. il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri durante la conferenza stampa di bilancio dell'attività dell'assemblea nell'anno appena terminato ha spiegato che è stato "più difficile il 2021: perché nel 2020 gli abruzzesi hanno reagito con una forte solidarietà, mentre nel 20121 con la ricaduta in pandemia registro una regione stremata".

Sospiri ha sottolineato "tutta la difficoltà ad affrontare le regole, tipo la scuola e la Dad, la mancanza di chiarezza, insomma, segnalo uno stress test per la psiche degli abruzzesi". Nel corso dell'evento ecco un lungo elenco di leggi e disposizioni in un anno segnato dalla pandemia, un anno che Lorenzo Sospiri ha ovviamente ridefinito "molto difficile".

Un altro aspetto che ha inciso secondo Sospiri è stato il cambio di governo. "Le nostre strategie sul Fondo Strutturale, quei 137 mln che sono rimasti lì per sei mesi. Possiamo dire che siamo una delle migliori assemblee regionali d'Italia, ce lo sentiamo dire anche nelle riunioni nazionali. Nell'elezione dei Grandi Elettori per il Quirinale abbiamo dimostrato nella forma e nella sostanza una stabilità che altre regioni non hanno avuto. Ora - ha proseguito - ci aspetta un semestre nel quale dovremo proseguire, pandemia permettendo, nel lavoro, anche grazie alla responsabilità delle opposizioni".

Il Presidente del Consiglio ha spiegato che le priorità dei lavori saranno quelle di liquidare il Piano Sanitario, cosa che permetterà lo sblocco delle risorse per le nuove strutture ospedaliere, e un Nuovo Piano Sociale, che triplica i finanziamenti. Sospiri si augura di risolvere la questione dei 47 mln in bilancio sanitario che non possono essere spesi per il covid e che al momento sono fermi, e per quanto riguarda il Pnrr già in capogruppi è stata acquisita la proposta di Paolucci (Pd) per monitorare il rapporto tra governo e Stato Regioni, al fine di costituire un raccordo tra Marsilio e il consiglio regionale stesso.