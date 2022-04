Covid-19: aumenta ancora l'incidenza in provincia di Chieti

La provincia di Chieti è tra le zone in cui i contagi da Covid-19 esplodono di nuovo.

Nonostante la fase emergenziale sia ormai alle spalle, in varie province italiane continua a salire l'incidenza dei positivi ai test molecolari e antigenici: Chieti è tra le 37 nelle quali si rileva un trend di crescita e un aumento percentuale dell'incidenza negli ultimi sette giorni maggiore di almeno il 10% rispetto a quella dei sette giorni precedenti. A dirlo, i dati elaborati dal matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), riportate da Today.it.

Occhi puntati su tre ‘cluster’: il primo "attenzionato" è composto da province appartenenti a tutte le regioni del Centro-Sud, fra cui quella di Chieti e tutte le altre province abruzzesi, oltre a quelle di Terni, Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Campobasso, Benevento, Napoli, Caserta, Avellino. Salerno, Matera, Potenza, Foggia, Brindisi, Taranto, Lecce, Cosenza e Crotone.

Il secondo cluster comprende province siciliane confinanti tra loro: Caltanissetta, Agrigento, Enna, Ragusa, Catania, Siracusa e Trapani.

Il terzo cluster comprende province sarde confinanti tra loro: Cagliari, Sud Sardegna e Nuoro.

Nel Nord Italia Sebastiani segnala anche un gruppo di province di Piemonte e Liguria, che formano un cluster di province quasi tutte confinanti tra loro: Novara, Biella, Vercelli, Cuneo e Imperia.

In provincia di Chieti i valori dell'incidenza di positivi per 100.000 abitanti negli ultimi sette giorni si attestano a 1270 unità, con un aumento percentuale rispetto ai sette giorni precedenti del 20%. Il dato più alto in termini percentuali è in provincia di Matera ( 47%).