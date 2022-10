Coronavirus: il bollettino delle ultime 24 ore in Abruzzo

Sono 1036 i positivi al coronavirus registrati nelle ultime ore in Abruzzo, su 1162 tamponi molecolari e 4045 test antigenici eseguiti.

I guariti sono stati 462 e non ci sono stati nuovi decessi. Il trend di contagi resta in rialzo: 30097 attualmente positivi (+574) di cui 137 ricoverati in area medica (+1) e 2 in terapia intensiva (invariato).

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (194), Chieti (296), Pescara (284), Teramo (234), fuori regione (21), in accertamento (7)