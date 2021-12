Coronavirus: 3167 nuovi positivi (inclusi i test antigenici) e 862 guariti, 4 i decessi

Record di casi Covid in Abruzzo, dove nelle ultime ore 3167 persone (di età compresa tra 1 e 100 anni) sono risultate positive: un dato che, come fa sapere l’Assessorato regionale alla Sanità, include i positivi accertati attraverso test antigenico, come disposto dalla circolare del Dipartimento regionale Sanità del 29 dicembre. Dei positivi odierni, 1781 sono stati identificati esclusivamente con test antigenico rapido.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra altri quattro nuovi casi, di età compresa tra 59 e 91 anni: uno in provincia di Chieti, due in provincia di Pescara e uno in provincia di Teramo.

I guariti sono invece 862 in più rispetto a ieri.

Attualmente i positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 12714 (+2301 rispetto a ieri).

Per quanto riguarda i ricoveri, invece, ad oggi 168 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono in ospedale in area medica e 21 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva; altri 12525 (+2308 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6966 tamponi molecolari (1720365 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 29600 test antigenici (1751382) e il tasso di positività è salito all'8.66%.

Del totale dei casi positivi, 597 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 859 in provincia di Chieti, 730 in provincia di Pescara,792 in provincia di Teramo, 88 fuori regione, mentre per altri 101 sono in corso verifiche sulla provenienza.