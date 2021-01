Coronavirus, oggi in Abruzzo 365 nuovi casi positivi e due decessi

Sono 365 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Abruzzo su 4172 tamponi.

I nuovi contagiati hanno un' età compresa tra 1 e 94 anni. Si questi 73 fanno riferimento alla Asl de L'Aquila, 165 a Chieti, 47 a Pescara, 72 a Teramo, 8 fuori regione o con residenza in accertamento.

Purtroppo si registrano 2 deceduti. Sono 125, invece i guariti che salgono a un totale di 24066.

Salgono a 11331 gli attualmente positivi (+237), mentre scende a 463 il numero dei ricoverati in area medica (-8), 39 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 10829 in isolamento domiciliare (+245).