Coronavirus: oggi in Abruzzo 207 nuovi positivi e 2 decessi

Sono 207 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime ore in Abruzzo su 2077 tamponi, due i decessi.

Lo rende noto l’assessorato regionale alla Sanità. I nuovi positivi hanno età compresa tra 4 mesi e 96 anni e sono così ripartiti: 36 in provincia di Chieti, 46 in quella dell’Aquila, 24 nel Pescarese, 99 nel Teramano e 2 fuori regione.

Attualmente i positivi sono 11423 (+172) e i guariti 23299 guariti (+33).

Per quanto riguarda i ricoveri ci sono 4 nuovi pazienti in terapia intensiva, che portano il totale a 41, sono invece 2 in più i ricoverati in terapia non intensiva (il totale è 445) e 166 le persone in isolamento domiciliare (10937).