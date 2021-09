Coronavirus: oggi 11 nuovi positivi e 85 guariti in Abruzzo

Sono soltanto 11 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo, 85 i guariti e non c'è stato alcun decesso nelle ultime ore.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità nel consueto aggiornamento quotidiano.

I contagiati hanno età compresa tra 10 e 94 anni: nessuno a Chieti e provincia, 2 all'Aquila, 7 nel Pescarese e 1 nel Teramano.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2046 (-75 rispetto a ieri).

Il quadro dei ricoveri vede oggi 81 pazienti (+3 rispetto a ieri) in ospedale in area medica e 6 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva. Altri 1959 (-78 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1371 tamponi molecolari (1382378 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 1188 test antigenici (785991).