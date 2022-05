Coronavirus: oggi i guariti superano i contagiati, in calo i ricoveri

581 nuovi positivi al Covid-19, 619 guariti, 2 decessi (uno in provincia dell'Aquila e uno risalente ai giorni scorsi) e un trend in discesa per quanto riguarda i ricoveri: è quanto si evince dal bollettino diramato dalla Regione Abruzzo, in versione sintetica come ogni fine settimana.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 28141 (-40). Il calo dei ricoveri riguarda sia l'area medica dove ci sono 241(-7) pazienti, che le terapie intensive con 8 ricoverati (-4). In 27892 si trovano invece in isolamento domiciliare (-29).

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1447 tamponi molecolari e 4606 test antigenici. I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (94), Chieti (193), Pescara (145), Teramo (129), fuori regione (5), in accertamento (15).