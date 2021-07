Coronavirus: oggi 45 positivi e 21 guariti in Abruzzo, diminuiscono i ricoveri

Sono 45 i nuovi casi positivi al Covid-19 (di età compresa tra 4 e 90 anni) registrati oggi in Abruzzo, 21 i guariti e zero i decessi.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

I nuovi casi sono così ripartiti: 8 in provincia dell’Aquila, 8 in provincia di Chieti, 20 in quella di Pescara, 8 in provincia di Teramo, 1 fuori regione.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1013 (+23 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra 2306 tamponi molecolari e 2309 test antigenici del giorno, è pari a 0.97 per cento.

Rispetto a ieri ci sono 2 ricoveri ordinari in meno sono in area medica, per un totale di 20 pazienti, mentre una persona (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) è in terapia intensiva. Gli altri 992 (+25 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.