Coronavirus: 74 nuovi casi in Abruzzo, morto un anziano in provincia di Chieti

Dopo alcuni giorni di stop, si registra un nuovo decesso in Abruzzo. 22 i pazienti guariti, mentre c'è stato un nuovo ricovero in terapia intensiva

Sono 74 i positivi al coronavirus rilevati nelle ultime ore in Abruzzo, dove si registra dopo giorni un nuovo decesso legato alle complicanze del virus: si tratta di un uomo di 80 anni della provincia di Chieti. I guariti invece sono 22.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 99 anni: 23 sono residenti in provincia dell'Aquila, 20 in quella di Chieti, 4 a Pescara, 27 nel Teramano. In totale sono stati eseguiti 2384 tamponi molecolari e 6742 test antigenici.

Al momento in Abruzzo si contano 2237 persone positive (+51). Di queste, 70 sono ricoverate in area medica (-2), 7 in terapia intensiva (+1), mentre 2160 sono state poste in isolamento domiciliare (+52).