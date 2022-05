Coronavirus: 1208 nuovi positivi e 737 guariti in Abruzzo, un decesso nel Chietino

Sono 1208 i nuovi positivi al coronavirus registrati oggi in Abruzzo, 737 i guariti e c’è stato un decesso in provincia di Chieti. Nelle ultime ore sono stati eseguiti 1883 tamponi molecolari e 7048 test antigenici.

Gli attualmente positivi sono 56899 (+497). Questo il quadro dei ricoveri in Abruzzo: 304 pazienti si trovano in area medica (+3), 9 in terapia intensiva (invariato), mentre altri 56559 sono in isolamento domiciliare (+467).

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (181), Chieti (408), Pescara (295), Teramo (275), fuori regione (16), in accertamento (33).