Report Covid-19: in Abruzzo indice Rt a 0,65, terapie intensive occupate al 20%

Con un indice di contagio Rt più basso in assoluto fra le regioni italiane, lo 0,65, e una percentuale di posti letto occupati in terapia intensiva al 20,11%, sotto la media nazionale del 29,77%, l’Abruzzo corre verso la zona gialla.

I dati dell’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità fanno riferimento all’inizio del 2021 e fotografano una situazione abbastanza lineare per l’Abruzzo che dall’ultima settimana di ottobre ha visto scendere progressivamente l’indice Rt.

Per quanto riguarda i ricoveri, al 31 dicembre 2020 erano occupati 38 posti letto in terapia intensiva, a fronte dei 189 disponibili, con un tasso del 20,11%. Un dato che pone la nostra regione 18esima in Italia per percentuale di posti letto di terapia intensiva occupati.

Alla stessa data, i ricoveri ordinari erano 435 su 1.491 posti letto disponibili negli ospedali abruzzesi e una percentuale di occupazione del 29,18%, anche qui sotto la media italiana del 35,57%.

Gallery