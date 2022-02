Coronavirus: 2235 positivi in Abruzzo, 4 decessi in provincia di Chieti

I nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi in Abruzzo sono 2235 (di cui 1383 emersi da test antigenico), di età compresa tra 2 mesi e 99 anni, su 5885 tamponi molecolari e 16815 test antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore.

I decessi registrati sono stati quattro, tutti in provincia di Chieti: si tratta di pazienti anziani di età compresa tra 78 e 92 anni; un altro decesso è risalente ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl.

Il numero dei guariti oggi eguaglia quasi i nuovi contagi oggi: sono 2149.

In Abruzzo attualmente i positivi 118707; i ricoverati in area medica sono 487 (-2), in terapia intensiva 34 (+2). Inoltre, 118186 persone si trovano al momento in isolamento domiciliare (+61).

Dei nuovi positivi, infine, 646 sono residenti nella provincia di Chieti, 520 in quella dell'Aquila, 500 in provincia di Pescara, 483 in quella di Teramo, 36 fuori regione e 38 con residenza in accertamento.