Coronavirus: 55 nuovi positivi in Abruzzo, la metà in provincia di Chieti

Nelle ultime ore si contano anche 2 decessi e 48 guariti in Abruzzo. Ancora in calo i ricoveri ospedalieri

In Abruzzo oggi sono 55 i nuovi positivi al coronavirus, su un totale di 4553 test eseguiti (3059 molecolari e 1494 antigenici).

I nuovi casi hanno età compresa tra 12 e 84 anni e sono così riferiti per province: 27 in provincia di Chieti, 16 in quella dell’Aquila, 2 in quella di Pescara e 10 nel Teramano.

Nelle ultime ore si contano anche due decessi e 48 guariti in Abruzzo (il totale è di 65983).

Attualmente i positivi al Covid-19 sono 5509 (+5).

Ancora in calo i ricoveri ospedalieri: ad oggi, 136 pazienti si trovano in area medica (-10), 15 in terapia intensiva (-2); infine, 5358 persone sono in isolamento domiciliare (+17).