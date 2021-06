Coronavirus, i dati aggiornati in Abruzzo: +27 positivi, 8 guariti e nessun decesso

Sette in provincia di Chieti. Oggi ci sono due nuovi ricoveri ordinari. I dati delle ultime 24 ore

Sono 27 i positivi al coronavirus registrati nelle ultime ore in Abruzzo, 8 i guariti (totale a 70844) e zero i decessi.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 4 e 72 anni e sono così ripartiti: 14 nell’ Aquilano, 7 in provincia di Chieti, 3 in quella di Pescara e 2 nel Teramano (1 con residenza in accertamento).

In totale sono stati eseguiti 1792 tamponi molecolari e 2627 test antigenici. Sono 1275 gli attualmente positivi (+19).

E ci sono due nuovi ricoveri ospedalieri: 44 sono infatti oggi i ricoverati in area medica (+2); 1 in terapia intensiva (invariato), mentre sono1230 i pazienti in isolamento domiciliare (+18).