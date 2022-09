Coronavirus: ecco i casi del giorno in Abruzzo

Sono 562 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, 586 i guariti, mentre il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27711 (-24 rispetto a ieri).

Di questi, 110 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1004 tamponi molecolari e 3201 test antigenici.

Del totale dei nuovi casi positivi 175 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 130 in provincia di Chieti, 142 in provincia di Pescara e 111 in provincia di Teramo più altri 8 fuori regione.