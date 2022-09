Coronavirus in Abruzzo, 630 nuovi positivi e 642 guariti

Sono 630 i nuovi positivi al coronavirus registrati oggi in Abruzzo, su un totale di 813 tamponi molecolari eseguiti e 3058 test antigenici. I guariti sono invece 642 in più rispetto a ieri e non ci sono stati nuovi decessi, comunica l'Assessorato regionale alla sanità.

Gli attualmente positivi (-12) sono 27394, di cui 109 ricoverati in area medica (-3) e 2 in terapia intensiva (invariato), i restanti si trovano in isolamento domiciliare.

I nuovi positivi, infine, sono residenti nelle province dell'Aquila (141), Chieti (169), Pescara (158), Teramo (138), fuori regione (14), in accertamento (10)