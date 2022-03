Coronavirus: aumentano i ricoveri in area medica, i nuovi positivi sono 1891 in Abruzzo

Sono 1891 i nuovi positivi al coronavirus registrati oggi in Abruzzo (di cui 1445 emersi da test antigenico), 364 i guariti e al bilancio dei pazienti deceduti si aggiunge una donna di 89 anni in provincia di Chieti.

Nelle ultime ore sono aumentati i ricoveri ordinari: +17 in area medica dove il totale è di 273 pazienti, mentre resta invariato il numero di ricoveri in terapia intensiva (13). Altre 39410 persone si trovano al momento in isolamento domiciliare (+1509).

Sono 39696 gli attualmente positivi al Covid (+1526), nelle ultime ore sono stati eseguiti 3408 tamponi molecolari e 10201 test antigenici.

I positivi del giorno hanno età compresa tra 2 mesi e 101 anni: 504 sono residenti in provincia di Chieti, 382 in quella dell'Aquila, 371 nel Pescarese, 508 nel Teramano, 38 fuori regione, 88 con residenza in accertamento.