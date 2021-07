Coronavirus, 25 nuovi casi positivi e nessun guarito in Abruzzo

Nelle ultime ore in Abruzzo sono stati registrati 25 nuovi casi positivi al coronavirus e nessun guarito (il totale, dall'inizio dell'emergenza, resta di 71526). I nuovi positivi hanno età compresa tra 8 e 87 anni: 5 nel Chietino, 7 in provincia dell'Aquila, 12 in quelladi Teramo e uno a Pescara.

Nessun deceduto.

Sono stati eseguiti 1979 tamponi molecolari e 3144 test antigenici.

Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 911 ad oggi (+25). Di questi, 21 sono ricoverati in area medica (-1), 1 in terapia intensiva (invariato) e 889 si trovano in isolamento domiciliare (+26).