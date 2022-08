Coronavirus: casi sotto i duemila da una settimana, ma oggi 8 decessi

Continua la lenta discesa dei casi positivi al Covid in Abruzzo, che oggi sono stati 1826, poco meno dei guariti (+1836 rispetto a ieri), ma il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi: si tratta di pazienti di età compresa tra 50 e 91 anni, di cui 2 risalenti ai giorni scorsi e comunicati soltanto oggi dalle Asl.



Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 43768 (-18 rispetto a ieri). Di questi, 258 pazienti (-9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.



Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1364 tamponi molecolari e 7325 test antigenici. Del totale dei nuovi casi positivi, 550 sono residenti o domiciliati in provincia di Chieti, 300 in quella dell’Aquila, 422 in provincia di Pescara, 434 in quella di Teramo, 51 fuori regione e 69 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.