Coronavirus in Abruzzo: + 41 positivi, 3 decessi, nuovi ricoveri

Sono 41 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime ore in Abruzzo su 579 tamponi, 3 i decessi e 15 i nuovi ricoveri. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità nel bollettino odierno.

I 41 nuovi casi, di età compresa tra 3 e 89 anni (due sotto i 19 anni), sono così ripartiti: 10 in provincia di Chieti, 20 in quella dell’Aquila, 6 in provincia di Pescara e 5 in quella di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 1176 (di età compresa tra 87 e 90 anni): uno in provincia di Chieti, uno in provincia dell’Aquila e uno in provincia di Teramo.

Per quanto riguarda i ricoveri ordinari, sono 457 al momento i pazienti in ospedale in terapia non intensiva: 14 in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 37 (+1 rispetto a ieri con un nuovo ricovero) i ricoverati. Gli altri 11050 (-287 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Sono complessivamente 34533 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 21812 dimessi/guariti (+305 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 11545 (-271 rispetto a ieri).