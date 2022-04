Coronavirus: in Abruzzo ci sono 2068 nuovi positivi e 1112 guariti

Sono 2068 i nuovi positivi al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo (di cui 1451 emersi da test antigenico) e 1112 i guariti secondo l'utlimo bollettino regionale, aggiornato a sabato 2 aprile.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 3 mesi e 101 anni e, di questi, 694 sono residenti o domiciliati in provincia di Chieti, gli altri nelle province dell'Aquila (392), Pescara (413), Teramo (563), fuori regione (30), in accertamento (65).

Tre i decessi registrati, di persone anziane fuori provincia.

Attualmente nella nostra regione i positivi sono 42232 (+851). Di questi, 296 sono ricoverati in ospedale area medica (+1), 17 in terapia intensiva (+1), mentre altri 42020 si trovano in isolamento domiciliare (+950).

Nelle ultime 24 ore in Abruzzo sono stati eseguiti 4615 tamponi molecolari e 10760 test antigenici.