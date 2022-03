Coronavirus: 2904 nuovi positivi, 5 decessi e 769 guariti oggi in Abruzzo

Sono 2904 i nuovi positivi (di età compresa tra 3 mesi e 103 anni) al Covid registrati oggi in Abruzzo, dei quali 2277 identificati attraverso test antigenico rapido, 769 i guariti e 5 i decessi. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità nel consueto aggiornamento quotidiano.

I pazienti deceduti hanno età compresa tra 73 e 93 anni: uno in provincia di Chieti, uno in provincia dell’Aquila, uno residente fuori regione e 2 risalenti ai giorni scorsi e comunicati soltanto oggi dalle Asl.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 41238 (+2129 rispetto a ieri) e il tasso di positività, calcolato sulla somma tra 4601 tamponi molecolari e 15282 test antigenici del giorno, è pari a 14.60 per cento.

Questo il quadro dei ricoveri ospedalieri: 277 pazienti (+4 rispetto a ieri) si trovano ad oggi in area medica, 13 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva; gli altri 40948 (+2125 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi di oggi, infine, 748 sono residenti o domiciliati in provincia di Chieti, 643 in provincia dell’Aquila, 556 in provincia di Pescara e 810 in provincia di Teramo; oltre a 31 residenti fuori regione e 115 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.