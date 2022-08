Coronavirus, in Abruzzo 359 nuovi positivi e un decesso

Anche oggi Asl e Regione hanno diffuso il bollettino con i dati aggiornati sull'andamento del coronavirus in Abruzzo.

I positivi segnalati nelle ultime 24 ore sono 359, su 379 tamponi molecolari e 1836 test antigenici eseguiti. È stato registrato un decesso, mentre il numero dei guariti resta invariato (495714) rispetto a ieri.

Attualmente i positivi in Abruzzo sono 26035 (+358) di cui 218 ricoverati in area medica (-2) e 9 in terapia intensiva (invariato). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (44), Chieti (103), Pescara (84), Teramo (80), fuori regione (13), in accertamento (35).