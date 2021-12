Coronavirus: 225 nuovi positivi in Abruzzo, pochissimi a Chieti, ma aumentano i ricoveri

Sono 225 i nuovi positivi al coronavirus in Abruzzo registrati nelle ultime ore, a fronte di 2151 tamponi molecolari e 3048 test antigenici eseguiti.

I guariti sono 58 e non c'è stato alcun nuovo decesso.

Sono però aumentati i ricoveri ospedalieri: 10 in più in area medica, dove il totale arriva a 144 e 3 in terapia intensiva dove si trovano 21 pazienti. In 8940 sono in isolamento domiciliare (+157).

Attualmente i positivi sono 9105 (+ 167). I nuovi casi, di età compresa tra 1 e 91 anni, sono residenti in provincia dell'Aquila (33), Chieti (5), Pescara (112), Teramo (73), in accertamento (2).