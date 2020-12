Coronavirus: 376 positivi e 14 decessi registrati in Abruzzo, ma è record di guariti

Sono 376 i positivi al coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore su un totale di ben 5161 tamponi (7,2%).

Il numero complessivo dei contagi in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza arriva a 29.980 e i decessi salgono a 969: 14 i deceduti (di cui 9 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl).

Invece è record di dimessi/guariti con ben +907, che porta il totale a 11764 (ieri erano stati 429).

I nuovi casi hanno un'età compresa tra 1 e 99 anni e fanno riferimento alle seguenti province: 100 all'Aquila, 70 a Chieti, 64 a Pescara, 147 a Teramo ( dal totale vanno sottratti 5 casi dei giorni scorsi la cui residenza è stata accertata e attribuita alla provincia di riferimento).

Sono invece 17247 gli attualmente positivi (-545). I ricoverati in Abruzzo al momento sono 748, di cui 675 ordinari (-25) e 73 in terapia intensiva (numero invariato rispetto a ieri). I pazienti in isolamento domiciliare sono 16499.