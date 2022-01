Coronavirus in Abruzzo: 4630 positivi e 7 decessi, record di test antigenici

Sono 4630 i nuovi positivi in Abruzzo, di cui 3593 emersi da test antigenico; 425 i guariti, mentre si registrano altri 7 decessi di pazienti di età compresa tra 76 e 88 anni: 2 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 3 in provincia di Teramo e uno risalente ai giorni scorsi. Lo comunica la Regione Abruzzo.

I nuovi casi sono riferiti a 5661 tamponi molecolari eseguiti e ben 59817 test antigenici, conseguenza dello screening sulla popolazione scolastica in corso.

Al momento i positivi in Abruzzo sono 48460 (+4195).

Nove persone in più rispetto a ieri sono ricoverate in area medica, dove il totale è di 291 ricoverati, invariate le terapie intensive con 27 pazienti. Infine, 48042 persone si trovano in isolamento domiciliare (+4086).

I nuovi casi positivi hanno età compresa tra 4 mesi e 101 anni.