Coronavirus in Abruzzo: 5479 nuovi casi e 4 decessi, salgono anche i ricoveri

Sono 5479 i positivi al coronavirus registrati oggi in Abruzzo, di cui 4450 emersi da test antigenico; i guariti sono 192, mentre al bilancio dei deceduti si aggiungono purtroppo altri quattro pazienti in provincia di Pescara e dell'Aquila, uno dei quali di 36 anni.

Nelle ultime ore sono stati eseguiti 7422 tamponi molecolari e 37981 test antigenici; 44265 gli attualmente positivi (+5282).

Sale il numero dei ricoveri ospedalieri: in 282 si trovano in area medica (+13), in 27 in terapia intensiva (+2). Altri 43956 sono in isolamento domiciliare (+5267).

I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 mese e 103 anni: in 1617 sono residenti o domiciliari in provincia di Chieti, in 976 in quella dell'Aquila, in 1123 in quella di Pescara, in 1506 in provincia di Teramo, 108 fuori regione e 148 con residenza in accertamento.