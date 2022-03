Coronavirus in Abruzzo: oggi 918 positivi, scendono i ricoveri

Sono 918 i positivi registrati oggi in Abruzzo, di età compresa tra 4 mesi e 95 anni, dei quali 735 emersi da test antigenico.

I guariti sono 409, mentre si registrano 4 decessi di età compresa tra 81 e 93 anni: uno in provincia di Chieti, due in provincia di Teramo, uno in provincia dell'Aquila.

Attualmente i positivi sono 65108 (+505). Scendono i ricoveri ospedalieri: in 290 si trovano in area medica (-10), 13 in terapia intensiva (-1), mentre altri 64805 sono in isolamento domiciliare (+516).

Nelle ultime ore sono stati eseguiti 1812 tamponi molecolari e 6713 test antigenici. I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (165), Chieti (266), Pescara (196), Teramo (251), fuori regione (16), in accertamento (24)