Nuovo record di positivi al Covid in Abruzzo: 4773 nelle ultime ore, aumentano i ricoveri ordinari

Record di fine anno in Abruzzo per quanto riguarda il numero dei nuovi positivi al Covid: 4773 i casi registrati nelle ultime ore, un numero che - come ieri - è stato calcolato in larga parte attraverso il test antigenico, come disposto dall'ultima circolare del Dipartimento regionale Sanità: dei positivi odierni, 4124 sono stati identificati esclusivamente con test antigenico rapido.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi: si tratta di una 52enne e di un 90enne della provincia di Pescara. I guariti sono invece 434 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 17051 (+4337 rispetto a ieri), nel totale, fa sapere l’Assessorato regionale alla Sanità, sono ricompresi anche 6478 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

178 pazienti (+10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 20 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 16853 (+4328 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Tantissimi i test eseguiti nelle ultime 24 ore: 10604 tamponi molecolari e 47471 test antigenici e il tasso di positività è pari a 8.21 per cento.

Del totale dei nuovi casi positivi (di età compresa tra 1 e 101 anni) infine, 1217 sono residenti o domiciliati in provincia di Chieti, 760 in quella dell’Aquila, 1446 in provincia di Pescara, 1074 in provincia di Teramo, 120 fuori regione, mentre per altri 156 sono in corso verifiche sulla provenienza.