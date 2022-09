Coronavirus: in Abruzzo 604 nuovi positivi, ancora due pazienti deceduti

Oggi in Abruzzo si registrano 604 nuovi positivi al Covid, due pazienti deceduti e 510739 guariti, 531 in più rispetto al giorno precedente. Sono i dati aggiornati forniti dall'assessorato regionale alla Sanità.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 955 tamponi molecolari e 3636 test antigenici.

Sono 27255 attualmente positivi (+71), di cui 130 ricoverati in area medica (+1) e 7 in terapia intensiva (invariato). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (175), Chieti (136), Pescara (122), Teramo (135), fuori regione (18), in accertamento (18).