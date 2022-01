Coronavirus in Abruzzo: 3615 nuovi positivi e 391 guariti nelle ultime ore, 9 i decessi

Sono 3615 (di età compresa tra 1 mese e 100 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, dei quali 2355 stati identificati attraverso test antigenico rapido. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

I guariti sono stati 391 rispetti a rispetto a ieri; il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi, si tratta di persone di età compresa tra 64 e 94 anni: 3 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 3 in provincia dell’Aquila, un decesso risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 103365 (+3212 rispetto a ieri).

Sette pazienti in più sono ricoverati in area medica, dove il totale dei positivi è 415, in 40 sono ricoverati in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). Gli altri 102910 (+3206 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 7940 tamponi molecolari e 21685 test antigenici: il tasso di positività del giorno è pari a 12.20 per cento.

Degli odierni dei casi positivi, 948 sono residenti o domiciliati in provincia di Chieti, 707 in quella dell’Aquila, 822 in provincia di Pescara, 1003 in provincia di Teramo, 56 fuori regione, per altri 76 sono in corso verifiche sulla provenienza.