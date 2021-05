Coronavirus, 85 i nuovi positivi, 168 guariti e 6 decessi oggi in Abruzzo

Sono 85 i nuovi positivi al Covid-19 registrati oggi, 8 maggio, in Abruzzo. I contagi riguardano persone di età compresa tra 5 e 88 anni.

Di queste 40 risiedono in provincia de L'Aquila, 17 a Chieti, 9 a Pescara, 16 a Teramo e 3 sono residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

Nell'ultima giornata sono stai eseguiti 3855 tamponi molecolari e 3140 test antigenici. Tasso di positività al 2,8%.

Si registrato purtroppo altre 6 persone decedute (di cui 1 risalente ai giorni scorsi). Sale a 62115 il numero totale dei guariti (+168) mentre scende a 7822 quello degli attualmente positivi (-89). In calo anche il numero dei ricoverati ricoverati in area medica che scende a 281 (-26). Sono 28, infine, i ricoverati in terapia intensiva (+1) e scende a 7513 il numero delle persone in isolamento domiciliare (-64).