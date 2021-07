Coronavirus: 33 nuovi positivi e 34 guariti in Abruzzo, invariato il numero dei ricoveri

12 nuovi casi in provincia di Chieti. Il tasso di positività del giorno è pari a 0.8 per cento

L’Assessorato regionale alla sanità comunica che sono 33 i nuovi casi positivi al Covid-19 e 34 i guariti registrati oggi in Abruzzo, mentre il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 2512, non registrando alcun caso da due settimane. Nella nostra regione resta invariato anche il numero dei ricoverati.

I 33 nuovi positivi hanno fra 13 e 72 anni, così ripartiti: 12 in provincia di Chieti, 7 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara e 11 in quella di Teramo (dal totale vano sottratti due casi: 1 fuori regione 1 per il quale sono in corso verifiche sulla provenienza).

Il tasso di positività del giorno è pari a 0.8 per cento. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 874 (-1 rispetto a ieri).

Invariato, dicevamo, il numero dei ricoveri: al momento 23 pazienti si trovano in ospedale in area medica; 1 in terapia intensiva. Altri 50 (-1 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.