Coronavirus: nelle ultime ore in Abruzzo 100 nuovi positivi e 124 guariti

Tre persone in meno sono ricoverate in area medica, invariati i ricoveri in terapia intensiva. Il tasso di positività del giorno è pari a 1.64 per cento

Sono 100, di età compresa tra 1 e 82 anni, i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Abruzzo: 17 in provincia di Chieti, 18 in quella di Pescara, 32 nel Teramano e 33 nella provincia aquilana.

Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e i guariti sono stati 124 in più rispetto a ieri.



Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 2042 (-25 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra 2621 tamponi molecolari e t3474 est antigenici del giorno, è pari a 1.64 per cento.



Tre persone in meno, rispetto agli ultimi due giorni, sono ricoverate in area medica per un totale di 70 pazienti, in 7 restano ricoverati in terapia intensiva (invariato), mentre altri 1965 (-22 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.