Coronavirus in Abruzzo: scendono positivi e ricoveri ordinari, 3 i decessi

Sono 618 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, mentre il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (di età compresa tra 82 e 89 anni).

Sono invece di più i guariti rispetto ai casi oggi: 980 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27406 (-365 rispetto a ieri).

Segno meno davanti ai ricoveri ordinari, mentre in terapia intensiva c'è stato un nuovo ricovero: nel dettaglio, 112 pazienti (-11 rispetto a ieri) si trovano in area medica e 2 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva; gli altri sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1078 tamponi molecolari e 3377 test antigenici.

Del totale dei casi positivi odierni 138 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 166 in provincia di Chieti, 482 in provincia di Pescara, 134 in provincia di Teramo e 11 fuori regione.