Coronavirus: meno positivi in Abruzzo come ogni lunedì, ma ci sono 6 ricoveri in più

Sono 233 i casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, meno rispetto ai giorni seguenti, come ogni lunedì nel report diffuso dalll’Assessorato regionale alla Sanità.

Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi oggi, mentre i dimessi/guariti sono 577 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27636 (-344 rispetto a ieri).

Di questi, 111 pazienti (+6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 254 tamponi molecolari e 1040 test antigenici.

Del totale dei nuovi casi positivi 45 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 54 in provincia di Chieti, 97 in provincia di Pescara, 44 in provincia di Teramo, 2 fuori regione.